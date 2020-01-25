Крутой сэйв Василевского в конкурсе вратарей на Матче звезд
07:55
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский стал вторым в конкурсе вратарей в рамках звездного уик-энда НХЛ. Ему удалось сделать девять сэйвов подряд.
Россиянин в эффектном стиле отразил бросок нападающего «Айлендерс» Мэтью Барзала, который ранее стал победителем конкурса на скорость. Победителем конкурса вратарей стал голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон, у него 10 сэйвов.
?ANDREI VASILEVSKIY! #GoBolts pic.twitter.com/UcWk5rMZGs— Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) January 25, 2020
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