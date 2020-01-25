Крутой сэйв Василевского в конкурсе вратарей на Матче звезд

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский стал вторым в конкурсе вратарей в рамках звездного уик-энда НХЛ. Ему удалось сделать девять сэйвов подряд.

Россиянин в эффектном стиле отразил бросок нападающего «Айлендерс» Мэтью Барзала, который ранее стал победителем конкурса на скорость. Победителем конкурса вратарей стал голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон, у него 10 сэйвов.