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Крутой сэйв Василевского в конкурсе вратарей на Матче звезд

07:55
Андрей Василевский. Фото НХЛ
Андрей Василевский. Фото НХЛ
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Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский стал вторым в конкурсе вратарей в рамках звездного уик-энда НХЛ. Ему удалось сделать девять сэйвов подряд.

Россиянин в эффектном стиле отразил бросок нападающего «Айлендерс» Мэтью Барзала, который ранее стал победителем конкурса на скорость. Победителем конкурса вратарей стал голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон, у него 10 сэйвов.

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