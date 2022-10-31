Крутой гол игрока «Чикаго»: дважды обыграл защитника «Миннесоты» и бросил с неудобной

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«Чикаго» проиграл в серии буллитов «Миннесоте» (3:4Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Красивый гол забил форвард «Блэкхокс» Андреас Атанасиу. Канадский хоккеист вошел в зону соперника и дважды обыграл защитника «Уайлд» Мэттью Дамба.

На счету 28-летнего Атанасиу пять (3+2) очков в девяти сыгранных встречах чемпионата.