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Крутой гол Гурьянова в НХЛ. Это его восьмая шайба в сезоне

03:55
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«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Калгари» (1:1, после первого периода). На 13-й минуте после слаломного прохода отличился российский форвард хозяев Денис Гурьянов. Он забил восьмой гол в сезоне. Всего на его счету 13 (8+5) очков в 33 встречах.

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