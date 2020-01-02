Крутой финт Сергачева: как он его отрабатывал и что получилось

Защитник сборной России и «Тампа-Бэй» Михаил Сергачев в сториз Instagram разместил видео с финтом, который отрабатывал летом вместе с тренером по индивидуальной подготовке Артемом Оленевым. Затем после ролика с тренировки он показал этот же финт, который удался в матче с «Баффало» (6:4).

В игре с «Сэйбрз» Сергачев отметился голевым пасом. В нынешнем сезоне на его счету 20 (6+14) очков в 38 играх.