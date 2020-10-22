«Крутов был катастрофой. Он очень много пил». Экс-менеджер «Ванкувера» жестко высказался про советскую суперзвезду

Бывший генеральный менеджер «Ванкувера» Брайан Бурк в своей книге «Жизнь в хоккее» рассказал о работе с советским форвардом Владимиром Крутовым.

— Крутов был катастрофой, — написал Бурк. — Он был парнем из села, игравшим в хоккей, который уже давно пережил свой расцвет и пил слишком много. Он не ходил к стоматологу 10 лет, и его зубы разваливались. Мы заплатили, чтобы починить их, а также зубы его жены. Я помню, как однажды Дуг Лидстер возил его в аэропорт. Крутов сидел сзади, и вдруг Лидди услышал, как он трескает пиво. Лидди пришлось объяснить ему, что мы здесь этого не делаем.