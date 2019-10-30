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Крутейший гол Свечникова в ворота «Калгари». Видео

04:23
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«Каролина» сравняла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари». В середине третьего периода Андрей Свечников забросил шайбу. Теперь на его счету 4 гола в этом сезоне.

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