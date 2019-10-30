Крутейший гол Свечникова в ворота «Калгари». Видео
04:23
«Каролина» сравняла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари». В середине третьего периода Андрей Свечников забросил шайбу. Теперь на его счету 4 гола в этом сезоне.
Hi @SportsCenter, it's us. The jerk team. #SCTop10 pic.twitter.com/IbvT7JILAq— Carolina Hurricanes (@Canes) October 30, 2019
Just. Wow. pic.twitter.com/Eb3eQ5TVJx— Carolina Hurricanes (@Canes) October 30, 2019
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