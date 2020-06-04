«Крушат все на своем пути». Невеста Панарина рассказала о беспорядках в США

Алиса Знарок, невеста российского нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина, рассказала о ситуации в США, где проходят массовые акции протеста в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.

— Обстановка нехорошая. К сожалению, помимо мирных демонстраций, шествий, протестов, люди пользуются ситуацией. Начинаются беспорядки, грабят магазины, рестораны, крушат все на своем пути. Очень много людей приезжают из других штатов в Нью-Йорк, и все рушат на своем пути. Картина очень-очень страшная и неприятная. К сожалению, она очень много внимания забирает от основной проблемы и того, за что люди борются. Это очень часто то, что показывают по новостям. Мы живем в Коннектикуте. Здесь были просто демонстрации и шествия, все было очень мирно и без каких-либо погромов. Но вообще в Нью-Йорке все очень страшно, — сказала Алиса Знарок на видео в своих сторис Instagram.

25 мая полицейские задержали 46-летнего Флойда в Миннеаполисе при этом один светлокожий офицер Дерек Човин надавил на шею задержанному, когда тот лежал на земле. После этого Флойд погиб, что вызвало волнения в США. Позже в поддержку протестующих высказались многие публичные люди, в том числе спортсмены. По всей стране проходят массовые акции протеста.