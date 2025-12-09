Кросби — о травме Малкина: «Заменить его практически невозможно»

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби прокомментировал травму одноклубника Евгения Малкина.

9 декабря стало известно, что «Питтсбург» поместил Малкина в список травмированных. Ранее 39-летний россиянин пропустил матч против «Далласа» (2:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ. Игра проходила 8 декабря.

«Заменить Джино непросто. Практически невозможно. Думаю, мы должны добавить всей командой. Он отлично играет за нас, так что нам всем придётся выложиться по полной, набрать очки и показать хороший хоккей, пока тот не вернётся», — цитирует Кросби пресс-служба клуба.

В сезоне-2025/26 Малкин набрал 29 (8+21) очков в 26 матчах.