Кросби высказался об игре Малкина в нынешнем сезоне
06:55
Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби 16 марта в интервью Pens Inside прокомментировал игру партнера по команде — Евгения Малкина.
«Малкин сейчас доминирует по всей ширине площадки. Когда у него шайба, ее просто не отберешь. У Евгения хороший бросок и идеальное виденье площадки. Когда он находится в такой форме — попробуй остави», — признался Малкин.
16 марта «Питтсбург» обыграл «Бостон» в матче регулярного сезона НХЛ — 4:1. В активе Малкина гол и результативная передача.
В нынешнем сезоне НХЛ 34-летний россиянин провел 27 матчей, в которых набрал 22 (7+15) очков.
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