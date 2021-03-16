Кросби высказался об игре Малкина в нынешнем сезоне

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби 16 марта в интервью Pens Inside прокомментировал игру партнера по команде — Евгения Малкина.

«Малкин сейчас доминирует по всей ширине площадки. Когда у него шайба, ее просто не отберешь. У Евгения хороший бросок и идеальное виденье площадки. Когда он находится в такой форме — попробуй остави», — признался Малкин.

16 марта «Питтсбург» обыграл «Бостон» в матче регулярного сезона НХЛ — 4:1. В активе Малкина гол и результативная передача.

В нынешнем сезоне НХЛ 34-летний россиянин провел 27 матчей, в которых набрал 22 (7+15) очков.