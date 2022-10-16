Кросби вышел на единоличное 20-е место по результативным передачам в истории НХЛ

Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (6:2).

35-летний канадец набрал 3 (1+2) очка. Таким образом, на счету Кросби теперь 896 результативных передач в НХЛ — он вышел на единоличное 20-е место по этому показателю в истории лиги, обойдя Фила Хаусли (894). Выше Кросби располагается Брайан Троттье, у которого 901 ассист. Лидером по передачам является Уэйн Гретцки (1963).

На счету Кросби 1100 матчей в НХЛ, в которых он набрал 1415 (519+896) очков.