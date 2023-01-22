Кросби вышел на 33-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси».

Этот гол стал для 35-летнего канадского нападающего 539-м в лиге. Таким образом, он обогнал Кита Ткачака (538 голов) и вышел на чистое 33-е место по количеству голов в истории НХЛ.

На 32-м месте по количеству голов в НХЛ находится Стэн Микита (541), на 31-м — Морис Ришар (544), на 30-м — Мишель Гуле (548).