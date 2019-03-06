Кросби – второй после Торнтона действующий игрок с 1200 очками за карьеру

Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби набрал 3 (1+2) очка в победном матче с "Флоридой" (3:2 ОТ).

Канадец пересек отметку 1200 очков за карьеру – в 927 матчах на его счету 1202 (441+761) балла. Он стал вторым действующим игроком с такой суммой после Джо Торнтона из "Сан-Хосе" (1465 очков в 1550 матчах).

Среди других игроков ближе всех к этой отметке Александр Овечкин из "Вашингтона" (1197 очков в 1068 матчах) и Патрик Марло из "Торонто" (1162 очка в 1641 матче).

В текущем сезоне Кросби набрал 86 (30+56) очков в 63 матчах и вышел на 4-е место в гонке бомбардиров.