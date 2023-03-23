Кросби впризнан самым совершенным игроком НХЛ

Ассоциация игроков лиги (NHLPA) провела опрос по поводу самого совершенного хоккеиста в НХЛ. Четвертый год подряд победителем голосования стал нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби.

За 35-летнего канадца проголосовали 30,1 процента опрошенных. Вторым стал форвард «Бостона» Патрис Бержерон, набравший 18,8 процента голосов, а замкнул тройку нападающий «Флориды» Александр Барков — 17,1 процента.

В этом сезоне Кросби набрал 84 (30+54) очка в 71 матче регулярного чемпионата НХЛ.