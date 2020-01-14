Кросби восстановился после травмы и сыграет впервые с ноября

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби восстановился после операции и примет участие в игре с «Миннесотой», информирует пресс-служба клуба.

Канадец перенес хирургическое вмешательство в связи со спортивной грыжей.

Кросби травмировался 10 ноября в матче с «Чикаго» (3:2 Б).

В этом сезоне он провел 17 матчей и набрал 17 (5+12) очков.