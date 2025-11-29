Кросби вошел в топ-20 в истории НХЛ по матчам с двумя и более голами

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (4:3 ОТ).

38-летний канадец провел 109-ю игру с двумя и более голами, сравнявшись с Джеромом Игинлой, экс-форвард «Калгари» занимает 20-е место в истории лиги по этому показателю.

Единственный действующий хоккеист, который располагается выше Кросби, это нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин (180 матчей).

В этом сезоне на счету Кросби 23 игры, в которых он отметился 15 голами и 10 результативными передачами.