Кросби в 8-й раз в карьере сделал 50 голевых передач за сезон – 2-й результат в истории "Питтсбурга"

Капитан и нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Коламбусом" (5:2). 31-летний канадец в восьмой раз в карьере сделал 50 голевых передач за сезон.

Кросби обошел по количеству сезонов бывшего чешского игрока "Питтсбурга" Яромира Ягра (у него было 7 сезонов с 50 голевыми передачами – прим. "СЭ"). Рекорд команды за всю историю принадлежит Марио Лемье – 11.

В текущем сезоне Кросби сыграл в 60 матчах за "Пингвинз" и набрал 77 (27+50) очков.

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