Кросби в 14-й раз набрал 80 очков за календарный год в НХЛ, его опережают только Гретцки и Дионн
Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби достиг отметки в 80 очков за 2025 год в НХЛ.
8 ноября 38-летний канадец отметился результативной передачей в матче против «Далласа» (2:3 Б).
Кросби набрал минимум 80 очков за календарный год в 14-й раз в карьере. Только два хоккеиста опережают его по этому показателю — Уэйн Гретцки (16 раз) и Марсель Дионн (15).
В сезоне-2025/26 Кросби набрал 30 (18+12) очков в 27 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
