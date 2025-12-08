Хоккей
Сегодня, 08:27

Кросби в 14-й раз набрал 80 очков за календарный год в НХЛ, его опережают только Гретцки и Дионн

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби достиг отметки в 80 очков за 2025 год в НХЛ.

8 ноября 38-летний канадец отметился результативной передачей в матче против «Далласа» (2:3 Б).

Кросби набрал минимум 80 очков за календарный год в 14-й раз в карьере. Только два хоккеиста опережают его по этому показателю — Уэйн Гретцки (16 раз) и Марсель Дионн (15).

В сезоне-2025/26 Кросби набрал 30 (18+12) очков в 27 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

