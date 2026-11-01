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Кросби установил рекорд по голевым передачам за одну команду в регулярных чемпионатах НХЛ

Кросби установил рекорд по голевым передачам за одну команду в регулярных чемпионатах НХЛ

Алина Савинова

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился голом и двумя результативными передачами в матче против «Монреаля» (4:5).

39-летний канадец довел число голевых передач в регулярных чемпионатах НХЛ до 1113 и установил рекорд лиги по этому показателю за одну команду. Кросби обошел Рэя Бурка, у которого было 1111 результативных передач в составе «Бостона».

Кросби с 2005 года выступает за «Питтсбург» и является трехкратным обладателем Кубка Стэнли. В сезоне-2026/27 канадец набрал 10 (4+6) очков в 14 матчах.

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Сидни Кросби
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7 Филадельфия 16 4 12 12
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