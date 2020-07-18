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Кросби ушел с тренировки раньше времени

20:30
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Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби был вынужден покинуть тренировку команды раньше времени. Главный тренер «пингвинов» Майк Салливан заявил, что не будет комментировать эту ситуацию, ссылаясь на политику клуба на распространяться о травмах игроков, сообщает в Twitter журналист Дэн Роузен.

Тренировка закончилась двусторонней игрой. Команда, составленная из игроков основы, одержала победу со счетом 7:0. Одну из шайб забросил Евгений Малкин.

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