Кросби ушел с тренировки раньше времени

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби был вынужден покинуть тренировку команды раньше времени. Главный тренер «пингвинов» Майк Салливан заявил, что не будет комментировать эту ситуацию, ссылаясь на политику клуба на распространяться о травмах игроков, сообщает в Twitter журналист Дэн Роузен.

Тренировка закончилась двусторонней игрой. Команда, составленная из игроков основы, одержала победу со счетом 7:0. Одну из шайб забросил Евгений Малкин.