Кросби травмировался в матче с «Баффало»

Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби получил травму в предсезонном матче против «Баффало» (3:2 Б), сообщает CBC.

Сообщается, что канадец покинул лед, проведя шесть минут и 42 секунды в первом периоде. Это произошло после столкновения с защитником «Баффало» Марко Сканделлой. Другой нападающий «Пингвинз» Брайан Раст также не смог доиграть матч, получив травму в третьем периоде.

— Их состояние сейчас изучается, — сказал главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан. — Вероятно, у нас будет больше информации завтра утром.

32-летний Сидни Кросби — трехкратный обладатель Кубка Стэнли. Он выступает за «Питтсбург» на протяжении всей карьеры.

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