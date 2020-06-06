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Кросби, Суббан и Лундквист снялись в ролике против расовой дискриминации

04:24
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Бывший игрок НХЛ Ансон Картер опубликовал на своей странице в Twitter видеоролик против расового неравноправия. В съемках приняли участие комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн, нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби, защитник «Нью-Джерси» Пи.Кей. Суббан, нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль и другие.

«Я горд быть частью сообщества НХЛ. Лидеры объединились без колебаний, предоставляя свои невероятно сильные голоса важной проблеме, которая затрагивает игроков и наших фанатов!» — написал Картер.

25 мая светлокожий офицер полиции Дерек Човин задержал 46-летнего Флойда в Миннеаполисе, применив удушающий прием. После этого Флойд погиб, что вызвало волнения в США. Позже в поддержку протестующих высказались многие публичные люди, в том числе спортсмены.

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