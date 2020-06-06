Кросби, Суббан и Лундквист снялись в ролике против расовой дискриминации

Бывший игрок НХЛ Ансон Картер опубликовал на своей странице в Twitter видеоролик против расового неравноправия. В съемках приняли участие комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн, нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби, защитник «Нью-Джерси» Пи.Кей. Суббан, нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль и другие.

«Я горд быть частью сообщества НХЛ. Лидеры объединились без колебаний, предоставляя свои невероятно сильные голоса важной проблеме, которая затрагивает игроков и наших фанатов!» — написал Картер.

I'm so PROUD to be a part of the NHL community. Leaders came together WITHOUT hesitation lending their incredibly powerful voices to an important issue that impacts players and our fans! #BlackLivesMatter#StrongerTogether pic.twitter.com/jfJ4eXJBth — Anson Carter (@AnsonCarterLA) June 5, 2020

25 мая светлокожий офицер полиции Дерек Човин задержал 46-летнего Флойда в Миннеаполисе, применив удушающий прием. После этого Флойд погиб, что вызвало волнения в США. Позже в поддержку протестующих высказались многие публичные люди, в том числе спортсмены.