Кросби стал вторым игроком, которому удалось забить 30 голов в ворота шести и более клубов НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби стал вторым действующим игроком, которому покорилась отметка в 30 голов, забитых в ворота шести и более клубов НХЛ.

4 января в матче против «Флориды» (2:3 Б) капитан «Пингвинз» отметился заброшенной шайбой, которая является 30-й в ворота «Пантерз» за всю его карьеру. Ранее подобное достижение покорялось только российскому форварду и капитану «Вашингтона» Александру Овечкину, в его послужном списке 13 таких клубов.

В этом сезоне Кросби набрал 42 (11+31) очков в 40 матчах. Всего на счету 37-летнего канадца 603 гола и 1035 результативных передач в 1312 матчах в НХЛ.