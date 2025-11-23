Кросби стал третьим самым быстрым игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 500 матчей с несколькими очками

Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби стал третьим самым быстрым игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 500 игр с несколькими очками.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (2:3 ОТ) Кросби отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Он стал третьим самым быстрым игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 500 игр с несколькими очками (1373 матча).

Быстрее этого достигли только Уэйн Гретцки (738 матчей) и Марсель Дионн (1262).

В текущем сезоне канадец забросил 13 шайб и отдал 10 ассистов в 21 игре.