Кросби стал первым возрастным игроком с 90+ очками в трех сезонах подряд

Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби набрал 91 (33+58) очко в регулярном чемпионате НХЛ.

37-летний канадец стал первым игроком лиги, кому больше 35 лет, с 90+ очками в трех сезонах подряд (93 очка в 2022/23, 94 очка в 2023/24).

Также Кросби за свою карьеру шесть раз набирал более 100 очков за сезон. Самый результативный — сезон-2009/10 с 109 (51+58) очками.