Кросби стал лучшим ассистентом в истории «Питтсбурга»

Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс».

Таким образом, на счету 37-летнего канадца 1034 голевых паса. Он стал лучшим ассистентом в истории «Пингвинз», опередив Марио Лемье (1033).

Кросби выступает за «Питтсбург» с 2005 года. В текущем сезоне на его счету 40 (10+30) очков в 38 матчах.