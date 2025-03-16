Кросби стал девятым игроком в истории НХЛ с 50 голевыми передачами в 12 сезонах

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби сделал голевой пас в матче с «Нью-Джерси» (7:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

Канадский форвард набрал 73-е (23+50) очко в 67 матчах сезона. Кросби сделал 50 голевых передач в 12-м сезоне в НХЛ, став 9-м игроком в истории лиги с таким показателем.

Больше сезонов с 50 и более передачами провели Уэйн Гретцки (18 сезонов), Рон Фрэнсис (16), Джо Сакик, Пол Коффи и Марсель Дионн (по 14), Рэй Бурк и Дэйл Хаверчак (по 13).

Кросби побил рекорд «Питтсбурга», который принадлежал Марио Лемье (11 сезонов).