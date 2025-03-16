Хоккей
16 марта 2025, 07:59

Кросби стал девятым игроком в истории НХЛ с 50 голевыми передачами в 12 сезонах

Руслан Минаев

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби сделал голевой пас в матче с «Нью-Джерси» (7:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

Канадский форвард набрал 73-е (23+50) очко в 67 матчах сезона. Кросби сделал 50 голевых передач в 12-м сезоне в НХЛ, став 9-м игроком в истории лиги с таким показателем.

Больше сезонов с 50 и более передачами провели Уэйн Гретцки (18 сезонов), Рон Фрэнсис (16), Джо Сакик, Пол Коффи и Марсель Дионн (по 14), Рэй Бурк и Дэйл Хаверчак (по 13).

Кросби побил рекорд «Питтсбурга», который принадлежал Марио Лемье (11 сезонов).

Сидни Кросби
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 40 24 16 51
2 Айлендерс 41 22 19 48
3 Филадельфия 39 20 19 47
4 Вашингтон 41 21 20 47
5 Питтсбург 39 18 21 45
6 Рейнджерс 43 20 23 45
7 Нью-Джерси 40 21 19 44
8 Коламбус 39 17 22 40
Атлантический дивизион И В П О
1 Детройт 42 24 18 52
2 Тампа-Бэй 40 24 16 51
3 Монреаль 40 22 18 50
4 Баффало 39 21 18 46
5 Флорида 40 21 19 45
6 Торонто 40 19 21 44
7 Бостон 41 21 20 44
8 Оттава 39 19 20 43
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 39 30 9 67
2 Даллас 41 25 16 57
3 Миннесота 41 24 17 55
4 Юта 41 19 22 41
5 Нэшвилл 40 18 22 40
6 Сент-Луис 42 16 26 40
7 Чикаго 40 15 25 37
8 Виннипег 39 15 24 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 41 20 21 46
2 Вегас 39 17 22 45
3 Анахайм 40 21 19 45
4 Сан-Хосе 40 20 20 43
5 Сиэтл 38 17 21 41
6 Лос-Анджелес 39 16 23 41
7 Калгари 40 18 22 40
8 Ванкувер 39 16 23 35
Результаты / календарь
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
3.01 04:00 Флорида – Рейнджерс 1 : 5
3.01 06:30 Ванкувер – Сиэтл - : -
3.01 06:30 Анахайм – Миннесота - : -
3.01 20:00 Детройт – Питтсбург - : -
3.01 23:00 Нью-Джерси – Юта - : -
3.01 23:00 Коламбус – Баффало - : -
3.01 23:30 Эдмонтон – Филадельфия - : -
Все результаты / календарь

