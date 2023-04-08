Кросби стал 15-м игроком в истории НХЛ, который набрал 1500 очков

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (5:1).

Третий результативный балл в этой встрече стал для хоккеиста 1500 (550+950) очком в карьере.

35-летний канадец стал 15-м игроком в истории НХЛ, который достиг этого показателя, и седьмым, который сделал это, выступая только за одну команду.