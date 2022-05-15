Кросби сможет сыграть в седьмом матче серии с «Рейнджерс»

Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби готов принять участие в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Рейнджерс».

«Он в хорошем настроении. Он делает все возможное, чтобы вернуться и быть готовым как можно быстрее. Посмотрим, как пойдет этот процесс. Но я думаю, что каждый раз, когда он на льду, это хорошо для нашей команды и для нашего морального духа. Это, безусловно, подбадривает ребят», — приводит слова главного тренера «Пингвинз» Майка Салливана официальный сайт НХЛ.

34-летний канадец из-за травмы пропустил шестую игру (3:5). 14 мая он принял участие в тренировке команды.

Кросби в пяти матчах с «Рейнджерс» набрал 9 (2+7) очков.