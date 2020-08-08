НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Кросби считает, что у «Питтсбурга» осталось мало шансов на еще один Кубок Стэнли

13:47
Теги:

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби отреагировал на поражение в серии квалификационного раунда Кубка Стэнли с «Монреалем». «Пингвины» уступили в четырех матчах.

— Очень сложно это оценить, — приводит слова Кросби российская версия официального сайта НХЛ. -- Действительно, сейчас очень сложно все разложить по полочкам. Очень сложно оценить

Четвертый Кубок Стэнли? Возраст. Но шанс есть. Могу говорить только за себя. Конечно, я бы хотел, чтобы травм было меньше, чтобы я мог провести сезон полностью.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир