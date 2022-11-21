Кросби рассказал, что его восхищает в российском хоккеисте Евгении Малкине

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби ответил на вопрос, что его восхищает в одноклубнике Евгении Малкине.

«То, как он делает игру такой легкой. Вы видели, какие сольные проходы из своей зоны он совершает, или его спинорамы, которые он использует на протяжении многих лет... Я имею в виду, что это уникальные эпизоды, и ты их ценишь.

Я думаю, что Джино, очевидно, обладает всеми необходимыми инструментами. У него хорошие габариты, он может кататься на коньках, и у него потрясающие руки. Но думаю, что дело в его способность брать инициативу в игре в свои руки, и это, вероятно, больше зависит от головы, чем от тела. Я имею в виду, что это менталитет. У него есть эта страсть, этот огонь, и его невозможно остановить, когда он входит в такой режим. Это должно быть тяжело для других команд, играющих против него", — приводит пресс-служба официального сайта клуба слова Кросби.

Напомним, что Малкин отметился шайбой в игре против «Чикаго» (5:3), которая прошла 21 ноября, и был признан второй звездой матча. Эта игра стала для 36-летнего нападающего 1000-й в НХЛ, на его счету 1166 (452+714) очков.