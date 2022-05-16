Кросби, Ракелль и Джерри вернулись в состав «Питтсбурга» на седьмой матч серии против «Рейнджерс»

«Питтсбург» в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ на выезде встретится с «Рейнджерс».

В состав «Пингвинз» вернулись травмированные форварды Сидни Кросби и Рикард Ракелль, а также вратарь Тристан Джерри, который выйдет с первых минут.

Кросби пропустил шестую игру серии (3:5), Ракелль принял участие только в первом матче (3:4), Джерри еще не играл в этом плей-офф.

Седьмой матч серии «Рейнджерс» — «Питтсбург» пройдет сегодня, 16 мая и начнется в 2:00 мск.