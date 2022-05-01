Кросби о возможном уходе Малкина из «Питтсбурга»: «Как бы вы не хотели об этом думать, но это может произойти»

Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби поделился мнением о том, что у Евгения Малкина и Криса Летанга заканчивается контракт в 2022 году. Хоккеисты могут стать неограниченно свободными игроками.

«Как бы вы не хотели об этом думать, вы понимаете, что это может произойти. Думаю, нужно просто наслаждаться игрой с ними как можно больше и принять тот факт, что это не будет длиться вечно, уйдут они в этом году или в будущем. Я просто пытаюсь наслаждаться этим и быть благодарным за возможность, что у нас есть возможность делать это снова», — приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В текущем сезоне 35-летний россиянин провел 41 матч, в которых набрал 42 (20+22) очка.