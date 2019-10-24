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Кросби прокомментировал сэйв Василевского: «Я думал, что был гол»

08:26
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Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы-Бэй» (2:3) рассказал о сэйве голкипера хозяев Андрея Василевского в конце игры. Нападающему показалось, что шайба побывала в воротах после броска Криса Летанга.

— Я думал, что был гол. Вероятно, я выдавал желаемое за действительное, — цитирует Pens Inside Scoop. — Должен быть способ точно определить это. Шайба была в ловушке вратаря, но на доли секунды показалась, что она пересекла линию.

Василевский отразил 37 из 39 бросков соперников.

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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