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Кросби прокомментировал поражение «Питтсбурга» в первом матче плей-офф против «Айлендерс»

04:08
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Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби подвел итоги матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Айлендерс» (2:3 ОТ).

«Я думал, что у нас были шансы закрепить лидерство при счете 2:1, но мы этого не сделали. Они смогли остаться в игре. Было бы здорово удержать лидерство, но соперник был настойчив. Они сделали это, а мы не добились результата в овертайме», — приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Айлендерс». Следующий матч пройдет 19 мая и начнется в 2:30 мск.

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей