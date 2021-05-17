Кросби прокомментировал поражение «Питтсбурга» в первом матче плей-офф против «Айлендерс»

Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби подвел итоги матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Айлендерс» (2:3 ОТ).

«Я думал, что у нас были шансы закрепить лидерство при счете 2:1, но мы этого не сделали. Они смогли остаться в игре. Было бы здорово удержать лидерство, но соперник был настойчив. Они сделали это, а мы не добились результата в овертайме», — приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Айлендерс». Следующий матч пройдет 19 мая и начнется в 2:30 мск.