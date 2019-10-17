Кросби призвал игроков «Питтсбурга» не расслабляться после победы над «Колорадо»

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби после победы над «Колорадо»? (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ похвалил действия своей команды, сообщает официальный сайт лиги.

32-летний Кросби набрал (1+1) в игре с «Эвеланш».

— Я думаю, что это результат нашего командного взаимодействия, — приводит слова Кросби пресс-служба НХЛ. — Не помню, что кому-то стоит играть в обороне при своих болельщиках. Думаю, что усилия игроков и рабочий процесс должен проходить в том же ключе, если это сломается, что мы станем совсем другой командой.

Гол Танева принес «Питтсбургу» победу над «Колорадо»