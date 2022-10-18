Кросби признан первой звездой недели НХЛ, Макдэвид — второй

Пресс-служба НХЛ опубликовала три звезды минувшей игровой недели.

Первой звездой признан форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби, набравший 6 (2+4) очков за два матча.

Второй звездой стал форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, который набрал 5 (4+1) очков в двух играх.

Третьей звездой признан вратарь «Далласа» Джейк Эттингер. Голкипер отразил 60 из 62 бросков в двух матчах с «Нэшвиллом» (4:1 и 5:1).