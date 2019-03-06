Кросби признан первой звездой дня в НХЛ

НХЛ назвала лучших хоккеистов очередного игрового дня

Первой звездой дня признан форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби. В матче с "Флоридой" (3:2 ОТ) он набрал 3 (1+2) очка. Также он набрал 1200 очков за карьеру в НХЛ и стал вторым действующим игроком, добравшимся до этой отметки (после Джо Торнтона из "Сан-Хосе").

Вторая звезда дня - голкипер "Монреаля" Кэри Прайс. Он отразил 24 из 25 бросков в матче с "Лос-Анджелесом" (3:1).

Третья звезда дня - вратарь "Далласа" Бен Бишоп. Он сделал шат-аут в матче с "Рейнджерс" (1:0), отразив 28 бросков.

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