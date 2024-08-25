Кросби признан лучшим капитаном в НХЛ, Овечкин — на третьем месте
Издание Bleacher Report опубликовало рейтинг лучших капитанов своих команд в НХЛ.
На первом месте расположился нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби. Вторая строчка у Коннора Макдэвида из «Эдмонтона», третья — у Александра Овечкина из «Вашингтона». Россиянин выступает за «Кэпиталз» с 2005 года, а капитаном команды стал в 2010-м.
«Овечкин занимает доминирующее положение в «Вашингтоне». С тех пор, как он пришел в НХЛ в 2005-2006 годах, вокруг него царила аура рок-звезды. Увидеть Александра в начале его карьеры было будоражащим опытом, поскольку вся арена гудела от волнения, ожидая посмотреть, что сделает этот напористый, быстрый, словно ракета, нападающий», — говорится про Овечкина в статье.
В топ-10 рейтинга также вошли Александр Барков («Флорида»), Марк Стоун («Вегас»), Анже Копитар («Лос-Анджелес»), Джейми Бенн («Даллас»), Джордан Стаал («Каролина»), Андерс Ли («Айлендерс») и Габриэль Ландеског («Колорадо»).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|4.10
|20:00
|
Баффало – Нью-Джерси
|- : -