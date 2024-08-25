Кросби признан лучшим капитаном в НХЛ, Овечкин — на третьем месте

Издание Bleacher Report опубликовало рейтинг лучших капитанов своих команд в НХЛ.

На первом месте расположился нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби. Вторая строчка у Коннора Макдэвида из «Эдмонтона», третья — у Александра Овечкина из «Вашингтона». Россиянин выступает за «Кэпиталз» с 2005 года, а капитаном команды стал в 2010-м.

«Овечкин занимает доминирующее положение в «Вашингтоне». С тех пор, как он пришел в НХЛ в 2005-2006 годах, вокруг него царила аура рок-звезды. Увидеть Александра в начале его карьеры было будоражащим опытом, поскольку вся арена гудела от волнения, ожидая посмотреть, что сделает этот напористый, быстрый, словно ракета, нападающий», — говорится про Овечкина в статье.

В топ-10 рейтинга также вошли Александр Барков («Флорида»), Марк Стоун («Вегас»), Анже Копитар («Лос-Анджелес»), Джейми Бенн («Даллас»), Джордан Стаал («Каролина»), Андерс Ли («Айлендерс») и Габриэль Ландеског («Колорадо»).