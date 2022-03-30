Кросби повторил достижение Овечкина по числу сезонов с 70 очками в НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (2:3).

После этой игры на счету Кросби 70 (25+45) очков в сезоне-2021/22. Форвард стал 22-м игроком в истории НХЛ, которому удалось набрать 70 очков в 12 сезонах в карьере.

Единственными действующими хоккеистами, которым покорялось это достижение, являются Александр Овечкин («Вашингтон») и Джо Торнтон («Флорида»). У них также по 12 сезонов с 70 очками или более.