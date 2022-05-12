Кросби получил травму в пятом матче серии с «Рейнджерс»

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби получил травму в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Рейнджерс». 34-летний канадец покинул лед во втором периоде встречи.

Кросби ушел в раздевалку после силового приема со стороны соперника и больше не возвращался на площадку.