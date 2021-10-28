Кросби полностью восстановился после операции и может вернуться на лед в матче с «Калгари»

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби может вернуться на лед в четверг в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари», информирует сайт лиги. Игра начнется в два часа ночи в пятницу, 29 октября, по московскому времени.

34-летний канадец завершил восстановление после операции на кисти.

«Мы видели, как он прогрессирует на тренировках. Сегодня он работал в полную силу. Посмотрим, как он себя будет чувствовать, послушаем, что скажут врачи, а затем примем решение. Нас очень радует процесс его восстановления. Считаю, что он очень близок к возвращению в строй», — сказал главный тренер команды Майк Салливан.

10 октября Кросби провел первую тренировку на льду с командой после операции на кисти. Сообщалось, что он пропустит первую неделю регулярного чемпионата. В прошлом сезоне Кросби провел 55 матчей и набрал 62 (24+38) очка.