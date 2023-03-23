Кросби — первый игрок в истории НХЛ, забросивший 30 шайб в 18 и 35 лет

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби установил уникальное достижение за всю историю НХЛ.

35-летний канадец отметился голом в матче против «Колорадо» (5:2) в регулярке НХЛ. Теперь в активе форварда «Пингвинз» 30 заброшенных шайб в текущем сезоне. Кросби стал первым игроком за всю историю НХЛ, который пробил эту отметку в 18 и в 35 лет.

Всего в этом розыгрыше НХЛ на счету Кросби 84 (30+54) очка в 71 игре.