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Сегодня, 09:23

Кросби — первый игрок в истории НХЛ, забросивший 30 шайб в 18 и 35 лет

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Сидни Кросби.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби установил уникальное достижение за всю историю НХЛ.

35-летний канадец отметился голом в матче против «Колорадо» (5:2) в регулярке НХЛ. Теперь в активе форварда «Пингвинз» 30 заброшенных шайб в текущем сезоне. Кросби стал первым игроком за всю историю НХЛ, который пробил эту отметку в 18 и в 35 лет.

Всего в этом розыгрыше НХЛ на счету Кросби 84 (30+54) очка в 71 игре.

Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 69 46 23 100
2 Нью-Джерси 71 45 26 98
3 Рейнджерс 71 41 30 92
4 Айлендерс 72 37 35 82
5 Питтсбург 71 35 36 80
6 Вашингтон 72 33 39 74
7 Филадельфия 70 26 44 64
8 Коламбус 70 22 48 51
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 70 54 16 113
2 Торонто 70 42 28 93
3 Тампа-Бэй 72 42 30 90
4 Флорида 71 36 35 79
5 Оттава 71 34 37 73
6 Баффало 70 33 37 72
7 Детройт 70 31 39 71
8 Монреаль 71 28 43 62
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 71 38 33 90
2 Миннесота 71 41 30 90
3 Колорадо 70 41 29 88
4 Виннипег 72 40 32 83
5 Нэшвилл 69 35 34 78
6 Сент-Луис 70 31 39 68
7 Аризона 72 27 45 66
8 Чикаго 70 24 46 54
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 71 44 27 94
2 Лос-Анджелес 71 41 30 92
3 Эдмонтон 72 41 31 90
4 Сиэтл 70 39 31 85
5 Калгари 72 32 40 79
6 Ванкувер 70 31 39 67
7 Анахайм 71 23 48 56
8 Сан-Хосе 71 19 52 53
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28.03
23.03 03:00
Колорадо – Питтсбург
 2 : 5
23.03 05:30
Эдмонтон – Аризона
 4 : 3 ОТ
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 72 138
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 70 110
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 72 100
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 72 60
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 70 48
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 70 47
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 43 1.94
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 33 2.00
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 30 2.20
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