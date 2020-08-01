Кросби отметил важность борьбы с расизмом

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби призвал продолжать активно бороться с расизмом на льду и в обычной жизни. По словам форварда, хоккеисты должны подать пример своим поведением.

— Мы являемся в первую очередь образцами для подражания, — цитирует официальный сайт НХЛ Кросби. — Думаю, мы все это понимаем. Мы понимаем, что происходит в мире. Важно стать частью перемен. Мне кажется, нам нужно всерьез говорить об этом.

Знаю, что я уже об этом говорил. Но нужно еще и действовать. Нужно образовываться, в клубе или в обществе, мы можем изменить ситуацию.