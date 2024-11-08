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Сегодня, 12:07

Кросби — о погоне Овечкина за рекордом Гретцки: «Не думаю, что мы когда-либо могли себе это представить»

Сергей Разин
корреспондент
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Сидни Кросби.
Фото Charles LeClaire-Imagn Images, USA Today Sports

Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби поделился мнением о погоне нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Оглядываясь назад, я не думаю, что мы когда-либо могли себе это представить. Это было слишком далеко. Но тот факт, что мы все еще играем и соревнуемся друг с другом, а Овечкин делает то, что делает, — это нечто особенное», — приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.

7 ноября 39-летний россиянин забросил свою 861-ю шайбу в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Нэшвиллом» (3:2) и сократил отставание от рекорда Гретцки (894 шайбы) до 33 голов.

Александр Овечкин
Сидни Кросби
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
Уэйн Гретцки
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Фетисов надеется, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в этом сезоне
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«Все в восторге от его голов». Овечкин снова ассистировал, забил и теперь в 33 шагах от рекорда Гретцки
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 12 10 2 20
2 Нью-Джерси 16 9 7 20
3 Вашингтон 12 9 3 18
4 Рейнджерс 12 8 4 17
5 Айлендерс 14 6 8 14
6 Коламбус 12 5 7 12
7 Питтсбург 15 5 10 12
8 Филадельфия 14 5 9 11
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 14 10 4 21
2 Торонто 14 7 7 16
3 Тампа-Бэй 14 7 7 15
4 Бостон 15 7 8 15
5 Детройт 12 6 6 13
6 Баффало 14 6 8 13
7 Оттава 13 6 7 12
8 Монреаль 14 4 10 10
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 14 13 1 26
2 Миннесота 13 9 4 20
3 Даллас 12 8 4 16
4 Юта 14 6 8 15
5 Сент-Луис 14 7 7 14
6 Колорадо 14 6 8 12
7 Чикаго 15 5 10 11
8 Нэшвилл 14 4 10 9
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 13 9 4 19
2 Лос-Анджелес 15 8 7 19
3 Ванкувер 12 7 5 17
4 Калгари 14 7 7 16
5 Эдмонтон 14 6 8 13
6 Сиэтл 14 5 9 11
7 Анахайм 12 4 8 10
8 Сан-Хосе 15 4 11 10
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8.11 03:00
Нью-Джерси – Монреаль
 5 : 3
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Оттава – Айлендерс
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Тампа-Бэй – Филадельфия
 1 : 2 Б
8.11 03:00
Рейнджерс – Баффало
 1 : 6
8.11 03:00
Бостон – Калгари
 4 : 3 ОТ
8.11 03:00
Каролина – Питтсбург
 5 : 1
8.11 03:00
Флорида – Нэшвилл
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8.11 04:00
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8.11 04:00
Сент-Луис – Юта
 2 : 4
8.11 04:00
Даллас – Чикаго
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