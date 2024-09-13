Кросби — о погоне Овечкина за рекордом Гретцки: «То, что Алекс делает, невероятно»
Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби прокомментировал гонку нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.
«Очень здорово играть в одном дивизионе, иметь такую историю, как у нас за эти годы, выступать в одно время с ним и видеть, как Алекс так близок к тому, что, вероятно, считалось непреодолимым рекордом. То, что он делает, невероятно, и я очень благодарен за то, что являюсь частью этого», — приводит слова Кросби Daily Faceoff.
Овечкин занимает второе место по числу голов в истории регулярных чемпионатов НХЛ (853). Рекордсменом является Уэйн Гретцки (894).
В сезоне-2023/24 38-летний форвард в регулярном чемпионате НХЛ провел 79 матчей, забросил 31 шайбу и сделал 34 голевые передачи. В 4 играх плей-офф капитан «Кэпиталз» не отметился результативными действиями.
Сезон НХЛ-2024/25 стартует 4 октября.
Олимпийский чемпион Барабанов оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки
|Столичный дивизион
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|Айлендерс
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|Вашингтон
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|Каролина
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|Коламбус
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|Нью-Джерси
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|Питтсбург
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|Рейнджерс
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|Филадельфия
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|Атлантический дивизион
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|Баффало
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|2
|Бостон
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|3
|Детройт
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|4
|Монреаль
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|5
|Оттава
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|6
|Тампа-Бэй
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|7
|Торонто
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|8
|Флорида
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|Центральный дивизион
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|В
|П
|О
|1
|Виннипег
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|2
|Даллас
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|3
|Колорадо
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|4
|Миннесота
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|5
|Нэшвилл
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|0
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|6
|Сент-Луис
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|7
|Чикаго
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|8
|Юта
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|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
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|2
|Ванкувер
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|0
|0
|3
|Вегас
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|0
|0
|0
|4
|Калгари
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|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0