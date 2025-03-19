Кросби обошел Гретцки по очкам за один клуб в регулярных чемпионатах НХЛ
Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился голом в матче против «Айлендерс» (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ.
В активе 37-летнего канадца теперь 1670 (616+1054) очков за «Пингвинз» в 1340 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ. Кросби обошел Уэйна Гретцки, который набрал 1669 очков в 696 матчах за «Эдмонтон», и вышел на чистое четвертое место в истории НХЛ.
Теперь Кросби опережают только Горди Хоу (1809 очков в 1687 матчах за «Детройт»), Стив Айзерман (1755 очков в 1514 матчах за «Детройт») и Марио Лемье (1723 очка в 915 матчах за «Питтсбург»).
На счету российского нападающего Александра Овечкина, который всю карьеру в НХЛ провел в «Вашингтоне», 1606 (887+719) очков в 1478 играх.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег Джетс
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
|8.10
|00:00
|
Флорида – Чикаго
|- : -
|8.10
|03:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|- : -
|8.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|- : -
Новости