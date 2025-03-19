Кросби обошел Гретцки по очкам за один клуб в регулярных чемпионатах НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился голом в матче против «Айлендерс» (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

В активе 37-летнего канадца теперь 1670 (616+1054) очков за «Пингвинз» в 1340 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ. Кросби обошел Уэйна Гретцки, который набрал 1669 очков в 696 матчах за «Эдмонтон», и вышел на чистое четвертое место в истории НХЛ.

Теперь Кросби опережают только Горди Хоу (1809 очков в 1687 матчах за «Детройт»), Стив Айзерман (1755 очков в 1514 матчах за «Детройт») и Марио Лемье (1723 очка в 915 матчах за «Питтсбург»).

На счету российского нападающего Александра Овечкина, который всю карьеру в НХЛ провел в «Вашингтоне», 1606 (887+719) очков в 1478 играх.