Кросби обогнал Ягра и сравнялся с Федоровым по голевым передачам в плей-офф НХЛ

«Питтсбург» сравнял счет в первом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Рейнджерс» — 2:2. В обеих голевых атаках «Пингвинз» поучаствовал нападающий Сидни Кросби, сделавший две голевые передачи.

34-летний канадец вышел на 8-е место в истории НХЛ по ассистам в матчах плей-офф. На его счету 124 голевые передачи в 175 играх за карьеру.

Кросби обошел в рейтинге чеха Яромира Ягра, у которого 123 голевые передачи в Кубке Стэнли за карьеру (208 матчей), и сравнялся с россиянином Сергеем Федоровым, у которого 124 ассиста (183 матча).