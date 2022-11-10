Кросби обогнал Овечкина в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби вышел на 18-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Вашингтона» (4:1) 35-летний канадец сделал голевую передачу. Теперь на его счету 1424 (523+901) очка за всю карьеру в лиге.

Кросби обогнал российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, у которого 1423 (788+635) очка в НХЛ.

17-е место в списке лучших бомбардиров занимает Брайан Троттье, который набрал 1425 (524+901) очков. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, набравшему 2857 (894+1963) очков в НХЛ.