Кросби обогнал Овечкина по очкам в НХЛ

Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси».

35-летний канадец забросил шайбу и сделал счет 1:1. Таким образом, Кросби набрал 1463-е (539+924) очко и опередил форварда «Вашингтона» Александра Овечкина (1462, 810+652) по очкам в НХЛ.

В текущем сезоне Кросби провел 46 матчей, в которых набрал 54 (22+32) очка.