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22 января, 23:34

Кросби обогнал Овечкина по очкам в НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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Сидни Кросби.
Фото USA Today Sports

Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси».

35-летний канадец забросил шайбу и сделал счет 1:1. Таким образом, Кросби набрал 1463-е (539+924) очко и опередил форварда «Вашингтона» Александра Овечкина (1462, 810+652) по очкам в НХЛ.

В текущем сезоне Кросби провел 46 матчей, в которых набрал 54 (22+32) очка.

Александр Овечкин
Сидни Кросби
НХЛ
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 46 29 17 66
2 Нью-Джерси 45 29 16 62
3 Рейнджерс 46 25 21 57
4 Вашингтон 49 25 24 56
5 Питтсбург 45 23 22 53
6 Айлендерс 48 23 25 51
7 Филадельфия 47 20 27 47
8 Коламбус 46 14 32 30
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 45 36 9 76
2 Торонто 47 28 19 64
3 Тампа-Бэй 45 29 16 59
4 Флорида 48 23 25 51
5 Баффало 45 23 22 49
6 Детройт 45 19 26 46
7 Оттава 46 20 26 43
8 Монреаль 47 20 27 43
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 48 28 20 63
2 Виннипег 47 30 17 61
3 Миннесота 45 25 20 54
4 Колорадо 45 25 20 53
5 Нэшвилл 46 22 24 50
6 Сент-Луис 47 23 24 49
7 Аризона 46 14 32 33
8 Чикаго 44 14 30 32
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 47 29 18 60
2 Сиэтл 46 27 19 59
3 Эдмонтон 48 27 21 57
4 Лос-Анджелес 48 25 23 56
5 Калгари 47 22 25 53
6 Ванкувер 46 18 28 39
7 Сан-Хосе 47 14 33 37
8 Анахайм 47 13 34 31
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 48 88
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 46 73
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 45 66
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 48 40
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 45 35
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 45 32
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 29 1.88
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 20 2.16
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 35 2.20
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