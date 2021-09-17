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Кросби — об операции: «Не думаю, что восстановление затянется надолго»

19:46
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Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби рассказал об операции на запястье, которую форвард успешно перенес 8 сентября.

«Это не совсем привычная операция для хоккея. Не могу сказать, что знаю 10-15 человек, кому ее уже сделали, и хорошо понимаю, сколько времени нужно на восстановление. Думаю, что речь идет о шести неделях. Может быть, меньше. Может быть, больше. У меня нет четкого представления об этом.

Операция — всегда крайняя мера. Меньше всего я хотел бы пропускать игры, но не думаю, что восстановление затянется надолго. Если я пропущу матчи, то только вначале», — цитирует Кросби официальный сайт НХЛ.

Кросби с 2005 года выступает за «Питтсбург». На его счету 1325 (486+839) очков в 1039 матчах. Ожидается, что 34-летний канадец пропустит начало тренировочного лагеря.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/vosstanovlenie-crosby-mozhet-zatyanutsya/c-326180054

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Александр Кравченко все материалы автора

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